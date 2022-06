Slimani esteve em Marrocos e foi alvo de insultos por argelinos

Jogador do Sporting e Mahrez estiveram num festival de comédia em Marrocos. Os países estão de relações cortadas.

Islam Slimani e Mahrez estiveram juntos num festival de comédia em Marraquexe e a sua presença em Marrocos originou críticas fortes dos fãs argelinos, que a consideraram uma falta de respeito pelo facto de a Argélia estar de relações cortadas com o vizinho do norte de África, numa crispação que tem levado a boicotes nas trocas comerciais de gás e cereais.

Os adeptos questionaram a presença do duo no evento apresentado por Jamel Debbouze, que terá desejado que a Argélia ficasse fora do Mundial, o que se veio a confirmar após o duelo com os Camarões.

Mahrez, do City, foi insultado ainda por ter pedido para não ser convocado para os jogos de junho da Argélia, já Slimani não se livrou das críticas, mesmo tendo jogado para as qualificações da CAN.

O avançado do Sporting procura solução para o seu futuro e não conta para Rúben Amorim.