Slimani está infetado com covid-19 e atrasa apresentação no Sporting

Excedentários apresentam-se em Alcochete, mas argelino é exceção por doença.

Depois de o plantel principal do Sporting ter rumado ao Algarve, é a vez da Academia de Alcochete abrir as portas para os excedentários. Os atletas foram autorizados a apresentar-se amanhã, de modo a encontrarem soluções para a respetiva carreira.

A exceção a isso será Slimani, que está infetado com covid-19. Tendo contraído o vírus, o jogador recebeu autorização para ficar longe de Alcochete de modo a evitar contágios. O avançado treinou à parte nos últimos meses de 2021/22, depois de se ter incompatibilizado com Rúben Amorim e, apesar das sondagens do Panathinaikos, ainda não vê fumo branco quanto a uma transferência.