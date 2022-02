Slimani e o regresso ao Sporting: "Vai ser fácil para mim, conheço a casa e o estilo de jogo"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Declarações do avançado argelino aos meios de comunicação oficiais do Sporting, onde regressou no último dia de mercado de inverno.

Regresso: "Volto porque os adeptos gostam de mim e porque o clube gosta de mim. Para mim, isso é o mais importante no futebol. Tinha saudades do Sporting, dos adeptos e de Alvalade. Por isso, a decisão foi muito fácil. É muito bom regressar a casa. Foi com esta camisola que fui mais feliz. O Sporting é a minha casa, sinto-me bem aqui e sou feliz aqui."

Reencontro com vários jogadores como Sebastián Coates e Ricardo Esgaio: "Foi muito bom reencontrá-los a eles e ao nosso Paulinho. Estou de volta para ajudar a equipa e o clube."

Estilo de jogo do Sporting: "O ano passado ganharam o campeonato. Vai ser fácil para mim, conheço a casa e o estilo de jogo. Gosto muito, jogam muito bem. Para mim, Sporting é a minha casa. Sinto-me feliz aqui. Conheço bem a casa e também conheço bem o estilo de jogo do míster Rúben Amorim."

Golo mais especial na primeira passagem pelo Sporting e objetivos atuais: "O golo mais especial foi o da final da Taça de Portugal contra o Braga. Espero marcar muitos, muitos golos pelo Sporting.

Sou um Slimani mais experiente, mais vivido e, a meu ver, um Slimani melhor do que o da primeira vez."

Carinho dos adeptos: "O futebol é mesmo assim. Quando deixas boas recordações é assim. Os adeptos gostam de mim e eu gosto do Sporting e dos adeptos."