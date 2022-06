Slimani, dispensado dos trabalhos da Argélia, falha jogo com o Irão

Avançado recebeu dispensa do particular.

Islam Slimani recebeu esta quinta-feira dispensa dos trabalhos da Argélia.

O avançado do Sporting, capitão da seleção nos dois jogos de qualificação para a CAN'2023, diante da Uganda e Tanzânia, recebeu dispensa do particular com o Irão, agendado para domingo, no Catar.

Slimani, de 33 anos, vai agora resolver o futuro, após ter sido riscado por Rúben Amorim na reta final desta época.