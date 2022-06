Slimani tem nova hipótese em carteira e pode juntar-se a Brahimi

Islam Slimani é apontado como possível reforço do Al Gharafa.

Barrado por Rúben Amorim no plantel de Sporting, com quem tem contrato até 2023, Islam Slimani continua à procura de uma solução que lhe permita, aos 34 anos, continuar a evoluir num nível minimamente competitivo.

O argelino tem várias hipóteses em carteira e, no Catar, foi notícia o interesse por parte do Al Gharafa, clube que já conta com três companheiros seus na seleção da Argélia: Mehdi Tahrat, Sofiane Hanni e Yacine Brahimi, com quem se cruzou no futebol português e que acaba de se transferir para este clube de Doha.