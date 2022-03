Slimani com mês quente: um registo que não se via desde 2016

Marcou pela Argélia e leva quatro golos em março. Fez melhor pela última vez em abril de 2016.

Em alta após o regresso ao Sporting, Slimani voltou a afinar a ligação com a baliza e está verdadeiramente inspirado neste mês de março.

Depois dos três golos faturados pelo Sporting, o ponta de lança continuou a série a marcar de cabeça pela sua seleção, selando ontem o triunfo por 1-0 da Argélia sobre os Camarões, em casa do rival, e ajudando o seu país a dar um passo importante rumo à presença no Mundial, face à vitória na primeira mão do play-off de acesso à prova do Catar - no primeiro jogo dos camaroneses sem António Conceição, sucedido por Rigobert Song.