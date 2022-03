Slimani, avançado do Sporting

Com os Camarões, jogos agendados para este mês de março.

Islam Slimani, avançado que regressou ao Sporting no passado mercado de inverno, faz parte dos convocados de Djamel Belmadi, selecionador da Argélia, para os dois jogos do play-off de apuramento para o Mundial com os Camarões.

A seleção argelina joga fora de portas no 25 de março e recebe os camaroneses a 29.

Confira os convocados: