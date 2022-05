Slimani chamado para a seleção da Argélia e na rota saudita

Al Hilal avança com proposta pelo dianteiro e tenta chegar aos valores que este aufere no Sporting.

Islam Slimani foi convocado para a seleção da Argélia, mesmo estando sem jogar desde 17 de abril. O avançado, que fora influente nos últimos compromissos para a sua seleção, está na lista para os dois primeiros jogos do Grupo F de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2023, a disputarem-se com o Uganda, a 4 de junho, e a Tanzânia, no dia 8. Recorde-se que o artilheiro tem 42 golos em 86 presenças na sua seleção.

O dianteiro continua a tentar resolver o futuro, pois não conta para Rúben Amorim. Apesar do Fenerbahçe, da Turquia, ter manifestado interesse no jogador, o Al Hilal, clube saudita que foi orientado no passado por Jorge Jesus e por Leonardo Jardim, terá manifestado a vontade de ter o jogador. Para o negócio se concretizar será importante que o clube avance com uma proposta salarial choruda, que contemple pagar perto do valor que aufere no Sporting, com quem tem contrato até 2023, uma verba a rondar os 1,2 milhões de euros limpos por ano.

Slimani está recetivo e quer prosseguir a carreira desportiva, o que descansa a SAD do Sporting neste período do defeso.