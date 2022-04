Slimani abre guerra: situação "preocupante", que "urge resolver" e que só "depende" do avançado

O avançado reagiu aos recados de Rúben Amorim que o deixou fora do clássico. Resta saber se haverá um segundo "perdão". O argelino garante empenho total nos treinos contrariando a versão do técnico que já tinha afastado o jogador antes do jogo em Tondela, convocando-o e utilizando-o depois no dérbi.

Um dia depois de ser criticado, pela segunda vez este mês e agora com maior ênfase, pelo treinador Rúben Amorim, Islam Slimani utilizou as redes sociais para se defender. Na sua conta de Instagram, o argelino escreveu: "Sem beber nem comer, sempre treinei arduamente pelo meu clube e ninguém me pode tirar isso", deixando nota, sem o referir, das dificuldades de trabalhar neste período em que cumpre o Ramadão - não bebe ou come do nascer ao pôr do Sol por motivos religiosos.

Slimani, recorde-se, ficou fora dos convocados para o clássico da Taça, facto surpreendente dada a necessidade do Sporting recuperar de uma derrota no jogo da primeira mão.