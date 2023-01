"Sinto-me confortável no Estugarda, mas não tenho que tomar a decisão sozinho"

Avançado português, de 20 anos, está emprestado pelo Sporting ao Estugarda até ao final da temporada. Os alemães têm opção de compra.

Não falta muito para chegar ao fim o ano e meio de empréstimo de Tiago Tomás ao Estugarda, por parte do Sporting. É já a 30 de junho que o avançado "regressa à base", a não ser que o clube alemão decida exercer uma opção de compra na ordem dos 12,5 milhões de euros. Tomás teve uma boa época de estreia, com quatro golos na Bundesliga, e esta temporada, apesar de um início titubeante, acabou o ano com um golo e duas assistências em três dos últimos quatro jogos do campeonato.

"Sinto-me confortável no Estugarda, mas não sou eu que tenho que tomar a decisão sozinho", afirmou ao "Stuttgart Zeitung", a propósito da opção de compra. "Há vários fatores que aqui têm um papel importante. A minha parte é ser convincente através do futebol", acrescentou, em declarações proferidas à margem do estágio que a equipa está a efetuar em Maiorca, no sul de Espanha.