"Sinto falta dos golos, mas eles vão aparecer", diz Pedro Gonçalves

O Sporting, terceiro classificado do Grupo C, com três pontos, recebe na quarta-feira, às 20:00, o Besiktas, quarto, ainda sem pontos, numa partida que será arbitrada pelo russo Sergei Karasev.

Pedro Gonçalves disse acreditar que os golos vão voltar a aparecer e que o Sporting está confiante para o encontro com o Besiktas, da quarta jornada do Grupo C da Liga dos Campeões.

"A minha lesão já passou, já fiz bastantes jogos, estou mais confiante do que nunca. Sinto falta dos golos, mas eles vão aparecer. Nem tenho pensado muito nisso", garantiu o melhor marcador da última edição da I Liga, em "branco" desde 14 de agosto.

O médio admitiu que nunca tinha tido "uma lesão com uma paragem tão longa", mas que acreditou sempre no trabalho da equipa médica do Sporting, que fez o melhor na sua recuperação.

Sobre a partida de quarta-feira, em Alvalade, Pedro Gonçalves garantiu que "a equipa está confiante, como nas semanas anteriores".

"A nossa obrigação é sempre ganhar, é o lema deste clube. Espero que amanhã [quarta-feira] seja mais um dia em que consigamos dar a vitória aos nossos adeptos. Temos o objetivo de ganhar todos os jogos", referiu.

Após ter renovado recentemente com os "leões", Pedro Gonçalves disse estar "contente por fazer parte deste clube" e o que o seu "desejo é dar o máximo todos os dias".

Com a chegada do espanhol Sarabia, Pedro Gonçalves tem jogado mais do lado esquerdo do ataque, algo que não preocupa o médio, que se sente bem dos dois lados, apesar de ter feito "todo o ano passado na direita".

