Sinal amarelo no meio-campo do Sporting

Treinador deixou claro o que pretende para 2023/24 e mostra preocupação por não ver grandes avanços em alvos no centro do terreno. É por isso que Mateus Fernandes não

vai ao Europeu sub-19.

Rúben Amorim está alarmado por não ver grandes desenvolvimentos no mercado de transferências, especialmente no meio-campo. Antes de a época terminar, o treinador deixara claro a Hugo Viana, diretor-desportivo, e a Frederico Varandas, presidente, que pretende reforços para o centro do terreno e a tempo de estarem no início dos trabalhos. Ainda sem estar vendido Ugarte, o técnico leonino, sabe O JOGO, mostrara desalento por só ter como alternativas Tanlongo e Essugo para a posição "6", entendendo que estes jogadores precisam de crescer porque não têm capacidade para serem já titulares indiscutíveis.

A investida do PSG por Ugarte, pagando os 60 M€ da cláusula de rescisão, que será oficializada no início de julho, com entrada no relatório financeiro do 1.º semestre de 2023/24. Amorim, ao que o nosso jornal pôde saber, entende essa negociação, mas pretende ver debelados os problemas que advêm da venda. Mesmo que Morita tenha dado boa resposta no lugar, abre-se a cratera na posição "8", que continua também sem desenvolvimentos e apenas com Daniel Bragança, que vai precisar de tempo até voltar à melhor condição depois da lesão grave que sofreu.