"Sim, fumo, e daí? Não sou o único", recorda Mathieu

Mathieu foi entrevistado na Sporting TV, ouviu mensagens de Mata, Jordi Alba, Bruno Fernandes, Frederico Varandas, elementos da estrutura leonina e Paulinho.

Amigos no futebol: 2Sou tímido. Não tenho muitos amigos, sobretudo no futebol. Falo com todos, mas prefiro falar em companheiros que amigos. No Sporting dou-me melhor com o Seba [Coates]. Trocámos muitas mensagens no Whatsapp. Gosto muito dele como pessoa, é muito simples e inteligente, com coração grande."

Mau feitio: "Não. Toda a gente diz que sou um rapaz muito simples. Quero falar com todos como colega. Sou direto, se tenho de dizer algo, digo. Sou assim. Também prefiro que me digam a verdade na cara. Sou discreto, muito tímido. O meu trabalho foi sempre no campo. Depois ia para casa, discreto, sem fazer circo.

O pé direito: "É para subir ao autocarro"

Fumar: "Cheguei ao Barcelona saiu uma foto minha a fumar. Eu fui à Imprensa e disse: Sim, fumo, e daí. Não sou o único. Se sou bom em campo qual o problema. Obviamente que não é bom para as crianças que querem jogar, percebo isso, mas fumo e já está."

Seleção de França: "Em determinado momento foi uma obsessão, fiquei muito feliz, mas é um ponto negro... Queria ter jogado mais vezes, mas não aconteceu assim. Guarda na mesma memórias positivas. Haveria jogadores melhores que eu. Tive má sorte, fiz poucos jogos e aleijei-me. No Euro'2016 é que passei mal. Estava no grupo, nos 23. No último dia o selecionador disse que não me levava porque tinha uma pequena rotura nos gémeos, que sofri na final com o Sevilla. Estava em tratamento e não me levou, levou o Umtiti."