Silas: "Tempo de trabalho não temos tido muito, é quase zero"

Silas fez antevisão ao jogo com o Vitória de Guimarães.

Tensão entre claques e Direção

"Não estou aqui para falar desse tipo de problemas, quanto mais adeptos melhor mas preparamo-nos para render no campo e isso e que é fundamental."

Parte psicológica e física

"Grande parte do nosso trabalho tem sido psicológico, não temos tido muito tempo para trabalhar em campo com a equipa toda. Isto sendo que as vitórias são o melhor remédio para isso e em quatro jogos temos três vitórias. Temos vindo a trabalhar pouco a pouco e notamos melhorias muito importantes mas não podemos separar as coisas: o aspeto psicológico não é mais importante do que os outros, todos juntos formam o jogador e a equipa. As vitórias dão-nos força anímica diferente. Mesmo preparar jogos em cima de vitórias é diferente."

O tempo necessário

"Tempo de trabalho não temos tido muito. Amanhã já há jogo. Que tempo de trabalho tivemos do Rosenborg para este jogo? Até agora nenhum e hoje vamos ter pouco tempo porque ainda estão a recuperar. Amanhã já há jogo. É quase zero. Mesmo se quisesse fazer grandes alterações, tenho pouco tempo de trabalho. Pouco a pouco vamos melhorando, disso não tenho dúvidas. Contra o LASK tivemos 10 tentativas de golo, neste com o Rosenborg 19. Estamos muito melhores a nível ofensivo. O jogo com o Alverca foi o nosso melhor jogo a nível ofensivo, 22 remates. Mas vamos precisar de mais tempo. [No Belenenses] Tínhamos semanas normais de trabalho, algo que aqui não temos, e ainda bem."

Vitória de Guimarães

"Conheço muito bem o Vitória, já nos defrontámos várias vezes. Fez um grande jogo e não merecia ter perdido. Teve até mais remates do que o Arsenal e falamos de uma das melhor equipas da Premier League. Vem tentar fazer um jogo similar ao que fez no Emirates. Também os conhecemos bem, tanto os jogadores como o treinador. Não vamos jogar às escuras. Tem três vitórias consecutivas na Liga, um plantel recheado de bons valores. Quase nunca apresenta o mesmo onze, porque tem muitas soluções. Vai ser um dos jogos mais difíceis que vamos ter nos próximos tempos".