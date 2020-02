Silas: "Não engano o presidente e o presidente não me engana a mim"

Declarações de Silas na antevisão do jogo do Sporting com o Portimonense.

Semana de trabalho: "Tendo em conta o que foi o último jogo, que foi um ponto de partida para nós visto que mudámos o sistema, trabalhámos as coisas que não correram tão bem, que não são fáceis de mudar no decorrer do jogo. Às vezes há coisas que só se percebem na totalidade até com imagens. Passámos as mensagens que queríamos passar e durante a semana as coisas correram bem nesse sentido. A nossa semana foi, basicamente, isso. Pegar naquele jogo e potenciar o que fizemos bem e o que podíamos ter feito melhor".

Postura da direção perante Silas, demissão ou não?: "Eu já falei sobre isso. Nós temos um acordo que é até ao final da temporada. Aqui não há ninguém a enganar ninguém. Tenho uma relação muito franca com o presidente e depois de pensarmos no que vamos fazer, aí sim, temos de tomar decisões e ver o que é melhor para ambas as partes. A nossa expectativa era vir para aqui até ao final da temporada porque era esse o nosso acordo. Não faz sentido estarmos a pensar nisso quando temos, constantemente, jogos importantes e temos tanta coisa para pensar. Sinceramente, para já, não estou a pensar nisso. Eu quero é ganhar o jogo com o Portimonense. Volto a dizer, ninguém está a enganar ninguém. Eu não engano o presidente e o presidente não me engana a mim. Eu não estou aqui agarrado a nada e o Sporting não tem de estar agarrado a mim porque é muito fácil chegar a acordo comigo".

Futuro é para pensar em julho, mas o presente pode influenciar a decisão?: "A minha continuidade não depende só de fazer uma boa campanha na Liga Europa e chegar ao terceiro lugar. Da minha parte não depende só disso e do clube acho que não vai depender só disso. O resultado que eu quero é a vitória do Sporting, não penso nos outros jogos".