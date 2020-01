Silas falou com o treinador do Vitória de Setúbal e deixou uma revelação

Na antevisão ao jogo do Sporting com o Vitória de Setúbal, Silas admitiu ter falado com Julio Velázquez, que concordou com a opinião do treinador leonino. Grande parte do plantel sadino está doente, situação que levantou uma polémica entre os dois clubes.

Jogadores: "A nível de confiança os jogadores estão bem, que era o que me preocupava, mas notei-os muito bem, muito comprometidos e preparados para jogar".

Vitória de Setúbal: "Acho que todas as partes envolvidas já se pronunciaram sobre isso. Eu não tenho mais nada a acrescentar a não ser desejar as melhoras aos jogadores do Vitória. Já falei com o treinador do Vitória, dei a minha opinião, ele percebeu e concordou com a minha opinião. Eu percebo o lado deles, mas não tenho mais nada a dizer sobre isso".

Silas colocou-se no lugar do adversário? "Todas as partes envolvidas já se pronunciaram sobre isso e eu entendo as partes todas".

Pelo calendário era mesmo impossível aceder ao pedido do Vitória?: "Nós, na data proposta, podemos vir a ter o sexto jogo sem descansar de três em três, ou seja, vamos pôr os nossos jogadores em perigo de lesão. A data proposta não parece viável. Se for noutra altura, não vejo problema nenhum. A data proposta é que não me parece viável. Jogamos com o Benfica, depois meia-final com o Braga, depois, se ganharmos, final com o FC Porto ou Vitória de Guimarães, isto tudo de dois em dois ou três em três dias. Depois Marítimo ou Braga outra vez. Temos de olhar a todo o contexto e não ver só a parte do Vitória. O ideal seria encontrar uma data que não prejudicasse ninguém. Não me opunha a isso".

Como preparou o jogo?: "A pensar que vamos jogar. Estamos preparados para jogar. Não sei o que vai acontecer, não é má vontade da nossa parte. Se conseguirmos encontrar uma data boa data para todos... Nós preparámos o jogo para jogar amanhã. Não temos indicações em contrário de que o jogo não vai ser amanhã".