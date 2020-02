Silas e a instabilidade do mercado: "O Bruno Fernandes estava mais fora do que aqui"

Silas, treinador do Sporting, fez a antevisão ao jogo de domingo frente ao Boavista. Os leões recebem os axadrezados na 22ª jornada da I Liga.

Instabilidade que o mercado provoca nas equipas: "A instabilidade do mercado é sempre muito má para todas as equipas. Acho que para nós foi ainda pior, porque saiu um jogador que era fundamental para nós. O Bruno [Fernandes] estava mais fora do que aqui... inconscientemente, mas estava com a cabeça mais fora do que no Sporting. Por razões naturais, eu consigo perceber perfeitamente, mas acho que o Bruno podia dar muito mais se não houvesse essa instabilidade. Ele merece, onde quer que chegue é sempre dos melhores e no Manchester United também está a ser. Mas o Bruno que está lá não é o mesmo dos últimos jogos pelo Sporting. Isso mexeu com ele e connosco. Não só ele, havia mais jogadores que não estavam a 100 por cento aqui. Também fui jogador e percebo que isso aconteça. Os agentes também mexem muito com o futuro dos jogadores. Às vezes deviam fazer o contrário, mas criam mais instabilidade no jogador."

Oscilação entre Liga Europa e campeonato: "Acabei de as dar. Não podemos tirar 3 ou 4 jogadores e pensar que a equipa pode render no seu máximo sempre. Aos poucos, com os jogadores que temos, há adaptações a fazer. Mesmo com os mesmos jogadores que jogaram com o Rio Ave vamos estar melhores. Estaremos melhor preparados para linhas de três do que no jogo com o Rio Ave"

Luta pelo terceiro lugar: "Vai-se decidir em todos os jogos. Ninguém esperaria que o Braga perdesse pontos com o Gil Vicente, tal como ninguém adivinhava que iam à Luz ganhar. Não vejo um jogo específico onde possam perder pontos, mas não os vejo a ganhar todos. Não consigo dizer um jogo em que Braga ou Sporting possam perder pontos. Tem de ser jogo a jogo e todos são importantes"