Sevilha esclarece o "caso José Ángel": "Há três partes e não houve acordo"

José Ángel com a camisola do Sevilha

De Alvalade transpareceu que o jogador falhou os exames médicos, mas em Espanha a versão é outra

Depois das notícias de terça-feira de que José Ángel Carmona tinha falhado os exames médicos no Sporting e a sua transferência tinha caído, foram vários os ecos de Espanha dando conta de que o negócio não se concretizou por falta de acordo.

Primeiro foi o agente do jogador a transmitir que o jogador está em boas condições físicas, agora foi o presidente do Sevilha, José Castro, a dar conta de uma alegada falta de acordo para a transferência do seu ativo.

"O José Ángel Carmona chegou esta tarde ao estágio do Sevilha e amanhã treinará com o plantel. A realidade é que não houve acordo com o Sporting, e numa negociação há sempre três partes. Amanhã estará motivado para trabalhar com os seus companheiros. Logo veremos se encontramos uma situação de saída para ele", afirmou.