Sevilha confirma negociações com o Sporting por José Ángel

Víctor Orba, diretor desportivo dos andaluzes, revelou que há conversas com o Sporting pelo lateral direito espanhol.

O Sporting está em negociações com o Sevilha pelo lateral direito José Ángel Carmona, confirmou o diretor desportivo do emblema espanhol, Víctor Orta.

"Não há ofertas. O excedente de jogadores que temos é uma realidade, mas há muitas ligas no mundo. Os jogadores acabam por encontrar um clube. Porque são profissionais e querem jogar, são jogadores com muito bom currículo", começou por dizer. Mas depois admitiu as negociações com o Sporting: "Desvendar o conteúdo das conversações seria absurdo. Estão em aberto, vamos ver como vai terminar [o processo]."

Vítor Orta falava durante a apresentação dos reforços Pedrosa e Gattoni.

O acordo poderá fechar-se por um valor a rondar os cinco milhões de euros, mas os leões estão a tentar baixar essa cifra.