Sessão do julgamento que opõe Sporting e Benfica adiada para abril

Sporting processou o rival da Luz em 359 mil euros.

A sessão do julgamento que opõe o Sporting ao Benfica na sequência do incêndio no Estádio da Luz em novembro de 2011, inicialmente prevista para esta quinta-feira, foi adiada para abril.

A sessão teve início à hora prevista - 9h30 -, no Juízo Local Cível de Lisboa, no Palácio da Justiça, mas acabou por ser adiada para 15 de abril face à ausência de testemunhas do processo.

Os responsáveis do Sporting processaram o Benfica no valor de 359 mil euros, que o clube pagou pelos prejuízos que entendem dever ser imputados ao clube da Luz.