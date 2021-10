"Série de jogos em casa? Único problema é o Afonso, que trata do relvado e já está preocupado"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez a antevisão ao jogo da Taça da Liga, frente ao Famalicão. A partida inicia às 21h15 de terça-feira.

Gestão do plantel: "Obviamente que temos que fazer uma gestão do plantel, mas se formos a ver os jogadores que estavam no banco, muitos deles são titulares. O Feddal não jogou o último e é titular, o Matheus Nunes a mesma coisa, o Neto só saiu porque teve uma lesão, ou seja, se formos ponto a ponto não há realmente uma equipa titular. Obviamente que há jogadores que são sempre importantes e que aparecem em certos momentos da época, mas todos os jogadores, se olharmos para o plantel do Sporting, são titulares desta equipa e nós vamos apresentar a melhor equipa para vencer o Famalicão."

Apoio dos adeptos em Alvalade: "Temos o nosso público, apesar de na época passada termos sido tão fortes fora de casa como em casa. O único problema é mesmo o Afonso, que trata do relvado e que já está preocupado com uma série de jogos [n.d.r seis jogos em Alvalade no próximo mês], de resto é ganhar o jogo. Sabemos que há pressão, sabemos que o público ajuda muito e nos empurra para a vitória, mas se não estivermos ao nosso nível, o que tem muito a ver com a intensidade do jogo, eles vão demonstrar que não chega e isso é importante a equipa sentir."