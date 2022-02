"Será mais fácil que um clube faça esse pagamento do Rafael Leão"

Miguel Braga, diretor de comunicação do Sporting, congratulou-se com a decisão,

O Lille é responsável solidário no caso da rescisão unilateral de Rafael Leão com o Sporting, decidiu o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), esta segunda-feira. O avançado, atualmente no Milan, rescindiu com os leões, em 2018, depois do ataque à Academia de Alcochete, e transferiu-se para o emblema francês na época 2018/19.

Miguel Braga, diretor de comunicação do Sporting, congratulou-se com a decisão, no programa "Raio-X" da Sporting TV, sublinhando que "a razão está do nosso lado e nunca deixaremos de defender os interesses do clube" e considerando uma "boa notícia" ter sido reconhecida razão ao Sporting no pedido de solidariedade do Lille. "Será bastante mais fácil que um clube faça esse pagamento dado o valor em causa. A FIFA terá agora de decidir a indemnização, se será o da decisão do TAD, ou um montante diferente. Recordo que o Rafael Leão passado um ano no Lille foi vendido por 30 M€ e, no Sporting, tinha uma cláusula de 45 M€", destacou ainda.