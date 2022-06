Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redes sociais já abriram o jogo quanto ao novo equipamento dos verde e brancos, que, aparentemente, terá menos branco e mais preto e verde

Ainda não há divulgação oficial por parte do clube, mas, nas redes sociais, já circulam as possíveis camisolas do Sporting para 2022/2023.

Caso se confirme, o novo traje leonino terá, em comparação com a época passada, menos branco e mais preto e verde.