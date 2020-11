Nuno Santos: "Ser ameaçado não é normal e reagi porque não acho correto"

O campeonato ia no adro quando, depois de ver um vermelho contra a ex-equipa, Nuno Santos foi ofendido nas suas páginas, retorquindo com mensagem convicta. "Quem me conhece sabe que sou leal", sublinhou.

Aos 25 anos, nunca quis sair de Portugal, apesar das propostas que já lhe chegaram; é aqui que se sente bem, pese embora os episódios mais tensos, como foi o que viveu em junho último, após ter visto um vermelho diante do Benfica - representava o Rio Ave - e de terem "invadido" as suas redes sociais com insultos que nemreprodução merecem - ao filho, inclusive.

"Não ligo a isso e se vejo [insultos ou ameaças] no dia a seguir dá-me mais força para treinar e jogar. São pessoas, cada uma tem o seu clube. Não ligo. Continuo o meu trabalho porque é para isso que o clube me paga", atirou, recordando, assim, esse infeliz capítulo: "Acho que vai ser difícil pacificar. Ser ameaçado não é normal e reagi da maneira que reagi [n.d.r.: garantiu, numa longa mensagem no Instagram, ser leal e apontou a uma "triste realidade"] porque não acho correto o que fizeram. Vou encarar sempre isso da melhor forma, esclarecendo tudo nas redes sociais. Quem me conhece sabe que sou leal ao clube que represento."

Chateado pois não bisou

Dentro das polémicas, Nuno Santos quis esclarecer o porquê de ter saído chateado em Guimarães, no passado sábado, na goleada (4-0) do leão.

"Não foi por sair que fiquei chateado, foi por ter falhado o golo momentos antes - até porque não iria sair chateado aos 66 minutos a ganhar 3-0... Ganhámos 4-0, mas li que saí chateado. Se tivessem filmado antes, quando falhei o golo... Mas é normal. Quero é que fique esclarecido. Não saí chateado pelo facto de o míster me ter tirado", explicou.