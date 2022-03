Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, no final do encontro com o Vitória de Guimarães (1-3)

Gestão do grupo de trabalho: "Temos responsabilidade, temos de estar na luta, temos de vencer. Só vai vencer um e há três grandes. Temos de ganhar todas as semanas, há a obrigação de vencer todas as semanas. Temos de estar nas decisões. Essa é uma responsabilidade muito maior do que ganhar. Nem todos vão ganhar, mas é importante estar na luta. Eles lutam por um lugar, por uma carreira, por mais dinheiro."

Lesão de Porro: "Não estava a 100%. Os jogadores têm de perceber que o que interessa é ganhar. Quem não está a 100% joga outro. Estou muito satisfeito com o Esgaio, que esteve muito competente. Não tinha dúvidas que ia fazer um grande jogo."

Sporting nervoso: "Sentia a equipa mais nervosa no ano passado. Eu próprio estava mais nervoso. A equipa joga melhor. Na altura, não éramos tão seguros. Obviamente estamos atrás e quando estamos atrás... o primeiro a cair vai resolver um bocadinho. Estamos mais calmos, em comparação com o ano passado. Sofremos na única oportunidade."