"Sente-se uma lufada de ar fresco no Sporting, do presidente ao treinador"

João Mário, médio que regressou a Alvalade por empréstimo do Inter, fala sobre o que encontrou no clube que o lançou para o futebol.

Equipa diferente daquela que havia quando saiu: "Até onde pode chegar este Sporting? São anos diferentes, já passou muito tempo desde essa equipa. Uma equipa muito jovem, uma equipa muito humilde, trabalhamos bastante. Estamos muito bem, mas pensamos jogo a jogo. Estamos numa fase inicial do campeonato e não faz sentido pensar de outra forma".

Sensações das primeiras semanas: "Muito boas, mas são tempos diferentes. Sente-se um ambiente muito agradável, sente-se uma lufada de ar fresco, se é que posso usar esta expressão. Desde o presidente, ao treinador, até ao roupeiro... A todos. Sente-se um ambiente muito agradável. Estou muito contente por encontrar este ambiente no Sporting".

Alas ou meio-campo: onde prefere jogar? "Acima de tudo, gosto bastante de jogar. Sinto-me confortável no meio, sinto-me confortável nas alas porque também já o fiz, tanto nestes anos fora como na Seleção e como no Sporting, anteriormente, então tenho jogado no meio, mas também posso jogar nas alas. A época é bastante longa e acima de tudo é estar disponível para ter essa variante dentro de campo, que também é importante".

Qualidade e competitividade no plantel: "É um plantel com muita qualidade, foi criada uma competitividade muito grande na equipa o que não permite relaxar, o que faz com que tenhas de trabalhar cada vez mais para teres um lugar no onze e acho que, hoje em dia, é muito assim. Não só no Sporting, não só em Portugal, mas em todo o lado. Tens de trabalhar bastante e é o que eu tenho feito".

João Mário de 2020 é melhor do que o de 2016? "Tenho a certeza absoluta. Era um jogador muito jovem quando saí daqui. Aprendi bastante nestes anos, apesar dos altos e baixos, aprendi bastante enquanto jogador e não tem comparação o João de hoje em dia com o João de há uns anos".