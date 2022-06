Sem espaço no Sporting, "salta" do Belenenses para a Grécia

Rafael Camacho prestes a ser anunciado pelo Aris de Salónica.

A oficialização do empréstimo de Rafael Camacho pelo Aris de Salónica está por um fio, sabe O JOGO, prevendo-se que o extremo do Sporting seja anunciado hoje ou nos próximos dias pelo emblema grego.

O vínculo será por um ano, por empréstimo dos verdes e brancos que, por exemplo, já no defeso passado tinham transacionado Lumor com este mesmo clube. Na altura, Lumor rescindiu com os leões e assinou por duas épocas pelo Aris, ficando o Sporting com uma percentagem numa futura venda.

Camacho está num lote de quatro ou cinco jogadores que vai ser anunciado a partir de hoje, escreveu o site grego "On Sports", confirmando que um desses nomes é Rafael Camacho.

Outro jogador excedentário do plantel leonino que está prestes a ser resolvido é o do argentino Rodrigo Battaglia, que rescinde com os verdes e brancos assinando em seguida pelo Maiorca, clube espanhol pelo qual atuou na época passada com bons desempenhos. O contrato de Battaglia era válido até ao fim da próxima época.