Sem espaço no Sporting, Rochinha já foi oficializado no Catar

Extremo jogará por empréstimo no Al Markhiya, juntando-se ao ex-Chaves João Teixeira

Rochinha, que não tinha espaço e que não entrava nas contas de Rúben Amorim no Sporting, já foi oficializado no novo clube. O ala jogará no Catar, ao serviço do Al Markhiya.

O antigo jogador do Vitória de Guimarães chega ao novo clube por empréstimo. O negócio, ainda assim, contempla uma opção de compra.

Rochinha junta-se assim ao também português João Teixeira, que saiu do Chaves para abraçar o mesmo projeto no Catar. Naby Sarr, ex-Sporting, e Yusupha, ex-Boavista, também atuam no Al Markhiya.