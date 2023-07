Sem espaço no Sporting, Rafael Camacho é hipótese para clube da I Liga

O Famalicão tenta a contratação do ala direito, que tem mais um ano de contrato com o Sporting.

Rafael Camacho é um dos jogadores que o Sporting tem para colocar, não contando para Rúben Amorim, e o Famalicão pode ser o próximo destino do jogador de 23 anos. Os minhotos vão reunir-se esta quarta-feira com os representantes do ala, sabe O JOGO.

A polivalência de Rafael Camacho, que pode fazer todo o corredor, é uma das características que agrada ao clube famalicense, que tem uma ligação próxima ao emblema de Alvalade. Recentemente, negociaram a compra de parte do passe de Pedro Gonçalves, por exemplo. Ugarte, agora no PSG, foi outro jogador que passou do Famalicão para o Sporting.

Rafael Camacho, recorde-se, tem contrato com os leões até junho de 2024. Contratado em 2019, foi emprestado ao Rio Ave, à B SAD e ao Aris, da Grécia, nos últimos anos.