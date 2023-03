Seleções levam nove jogadores do Sporting

Inácio tem o último desafio dia 26, mas os restantes jogam a 28.

O plantel comandado por Rúben Amorim volta esta segunda-feira aos trabalhos na Academia Cristiano Ronaldo. O primeiro treino após a qualificação para os quartos de final da Liga Europa não contará, tal como os próximos, com nove jogadores que se encontram ao serviço de várias seleções. Só na próxima semana o grupo ficará completo.

Gonçalo Inácio, convocado por Roberto Martínez para os compromissos de apuramento do Euro"2024 frente a Liechtenstein e Luxemburgo, será o primeiro a regressar ao grupo uma vez que o segundo encontro de Portugal, no Luxemburgo, realiza-se dia 26. Os restantes têm todos o último jogo no dia 28 e alguns contam ainda com longas deslocações para regressarem a Portugal. Falamos nomeadamente dos uruguaios Coates e Ugarte que, após defrontarem o Japão de Morita, jogam em Seul diante da Coreia do Sul. Quanto ao médio nipónico faz duas partidas no seu país, a última das quais frente à Colômbia.

De África voltarão dois jogadores. Jovane vai representar Cabo Verde num duplo confronto com Essuatini (antiga Suazilândia). Fatawu, por sua vez, estará ao serviço dos sub-23 do Gana que disputam dois jogos frente à Argélia.

O Sporting cedeu ainda 11 jogadores à Seleção sub-19 que, desde sábado, está a trabalhar em Lousada tendo em vista a participação na Ronda de Elite da categoria. Entre os jovens leões chamados estão Essugo, Mateus Fernandes e Chermiti, presenças habituais na equipa principal. Suécia, Chéquia e Croácia serão os adversários da equipa das Quinas e os jogos serão em Braga.