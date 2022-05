Selecionador da Argélia explica convocatória de Slimani: "Diz-me um avançado disponível..."

Slimani não foi utilizado por Rúben Amorim na parte final da época, mas foi chamado à seleção da Argélia. O treinador queixa-se que não tem avançados disponíveis.

Apesar de não ter sido opção nos últimos jogos do Sporting esta época, devido a um desentendimento com Rúben Amorim, Islam Slimani foi chamado à seleção da Argélia. E o selecionador, Djamel Belmadi, foi confrontado com essa opção que tomou. O treinador explicou-se dizendo que não tem mais avançados para convocar.

"O Slimani não está a jogar há muito tempo? Diz-me um avançado argelino disponível neste momento. Não temos nenhum número 9 a atuar a grande nível, nesta altura, além do Andy Delort [jogador do Nice]", começou por dizer.

Os argelinos defrontam o Uganda, a 4 de junho, e a Tanzânia, a 8 do mesmo mês, em jogos referentes à fase de grupos da qualificação para a CAN.