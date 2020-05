"Seleção? Já falei com o meu empresário e há uma história com Pepe, Deco..."

Mesmo admitindo o sonho de jogar num grande clube brasileiro, o avançado Luiz Phellype garantiu que não tem vontade de sair dos leões. E fala da possibilidade de representar Portugal.

Cada vez mais próximo do regresso à competição após uma grave lesão no joelho direito, sofrida no passado mês de janeiro, Luiz Phellype admitiu ter o sonho de jogar num grande clube brasileiro, mas esclareceu que este terá de ficar para mais tarde, pois, por ora, sente-se bem no Sporting. "Quando somos crianças temos o sonho de jogar num grande clube brasileiro, mas eu vim logo para a Europa. Estou bem no Sporting, tranquilo e não tenho vontade de sair daqui. Há jogadores que voltam para o Brasil para estarem perto da seleção e terem mais visibilidade e não considero que fosse um passo atrás na carreira", afirmou, em declarações à "Sport TV" do Brasil.

O avançado dos verdes e brancos também confirmou ter tido uma sondagem do Flamengo no verão passado, que não chegou a materializar-se numa proposta oficial.



Representar Portugal é "possível"

Residente em Portugal desde 2013, com um pequeno interregno de alguns meses para representar os angolanos do Libolo, Luiz Phellype já tem cidadania lusa e garantiu que ficaria honrado caso fosse convidado para representar a Seleção Nacional.

"Já sou naturalizado português e tenho passaporte europeu. Já falei sobre isso com o meu empresário. Sentir-me-ia muito honrado, porque há uma história de brasileiros em Portugal, com Pepe, Deco, que é um ídolo aqui, e o Liedson. Ficaria bastante honrado e pensaria com carinho na possibilidade", salientou.