Secretário de Estado da Juventude e do Desporto elogia Sporting

João Paulo Correia, junto a Frederico Varandas, afirma que o clube "tem uma força desportiva imensa".

João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, acompanhou Frederico Varandas esta terça-feira na inauguração da sala de estudo "Aprender +", na Escola Secundária "Arco-Íris" da Portela, espaço criado no âmbito das Unidades de Apoio de Alto Rendimento na Escola (UAARE).

Este projeto tem como objetivo conciliar o sucesso escolar e desportivo e conta com vários atletas leoninos do futebol e das modalidades e, por isso mesmo, mereceu palavras elogiosas do governante. "O Sporting tem uma força desportiva imensa, é um clube eclético e nesta UAARE, tal como também na de Alcochete, vê-se a força desportiva do Clube. Estas unidades foram criadas a pensar nos atletas, para que possam ter apoio académico para conciliar a carreira dual. Mas claro que para eles aqui chegarem têm de ter o apoio dos clubes, e neste caso o Sporting contribui esmagadoramente para esta unidade, como também para a de Alcochete e outras".

A cerimónia contou com a presença do ministro da Educação, João Costa, a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, e o diretor-geral da Educação, Vítor Pardal.

Também Tomaz Morais, diretor do futebol de formação Leonino, corroborou a ideia: "O projeto das UAARE é crucial para o Sporting, pois permite-nos conciliar de uma forma muito simples a carreira dual, entre a escola e o desporto de alto rendimento. É uma problemática antiga porque os jogadores treinam muito semanalmente, por vezes duas vezes por dia, mas o principal do nosso projeto é a escola. Às vezes, os atletas não sabem bem se a dedicação deve ser maior em relação ao futebol ou à escola e este projeto das UAARE vem transmitir aquilo que é realmente importante: a escola primeiro, e só depois o futebol".

Recorde-se que João Paulo Correia foi criticado por Varandas no final de maio, mas tem havido concordância entre os dois até quanto à proibição e criminalização da pirotecnia.