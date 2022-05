Sebastián Coates está na fila para renovar contrato

Coates, 31 anos, está a cumprir a sétima época no Sporting e sempre com números impressionantes

Sebastián Coates, capitão do Sporting, está na fila para renovar contrato. O defesa-central, uma das figuras da equipa, está ligado aos leões até 2023, mas é intenção do elenco de Varandas estender a ligação de modo a que o internacional uruguaio termine a sua carreira de leão ao peito. O próprio jogador já admitiu que isso poderá acontecer.

Coates tem 31 anos , está a cumprir a sétima época no Sporting e sempre com números impressionantes, realizando mais de 40 jogos em cada uma delas. Em 2020/21, o central acabou mesmo por vestir a pele de goleador, apontando golos decisivos na caminhada para o título. Em cima da mesa está igualmente a renovação ou compra do passe do guarda-redes João Virgínia, cedido a título de empréstimo pelo Everton. Os toffees pedem 5 milhões pelo guardião português.