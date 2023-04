"Se tivéssemos três avançados do mesmo nível, era complicado", diz Amorim

Declarações do treinador do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Gil Vicente, referente à 25ª jornada da Liga Bwin e marcado para esta quarta-feira (20h15)

E se o Sporting falhar o acesso à Liga dos Campeões? "Estamos na luta. O planeamento da próxima época está a ser feito com e sem Champions. Temos jogadores emprestados, há jogadores que podem sair. Está tudo a ser preparado. Não vamos fazer planos porque isto ainda não acabou. É importante para nós mantermos os jogadores."

Paulinho ausente por lesão: "Se tivesse outro avançado, o Youseff Chermiti voltaria ao banco. Rodrigo Ribeiro tem de fazer o trabalho na equipa B. Estamos sempre confortáveis. Se tivéssemos três avançados do mesmo nível, era complicado. Havia um que mal jogava. Temos de arriscar para o bem da rotatividade. Temos bons centrais, o Coates pode ir para avançado. Temos de arranjar outras soluções."