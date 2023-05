"Se sair Ugarte quem vamos buscar? É preciso ter noção que com pouco dinheiro..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após o triunfo sobre o Vizela (2-1) na 34.ª jornada da Liga Bwin

Planeamento para 2023/24: "Temos de fazer planeamento melhor, trabalhar no que não fizemos tão bem no início de época, dentro e fora do campo. Temos de ser mais consistentes, perder pontos cria ansiedade e temos de levar mais como antigamente de jogo a jogo, não stressar os jogadores a longo prazo. Fazer planeamento a mais tempo para todos saberem com o que contam para a próxima época."

Reforços: "O Sporting precisa de jogadores de algumas caraterísticas diferentes, mas tem de ter noção que para ir comprar, e a prova são as vendas que fizemos porque os jogadores evoluem muito, houve coisas que fizemos que não foram tão acertadas. Ter o Ugarte... se sair o Ugarte quem vamos buscar? É importante ter noção que não conseguimos com pouco dinheiro encontrar alguém para preencher esse papel, temos de apostar na formação. Há caraterísticas que precisamos, mas há que ter muita calma. Têm de chegar e imporem-se. É preciso mudanças, mas é preciso ter muitas atenção nessas mudanças."

Impacto da saída de Matheus Nunes a não repetir: "É difícil, não foi uma decisão... Já batemos muitas vezes nessa tecla. O impacto na saída do Matheus Nunes, se calhar não faria tanta força. Foi a única vez que não estivemos todos juntos. Mas fiz tantas asneiras, é melhorar para o próximo ano."