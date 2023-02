"Se o Sporting não me quiser, vou embora. Não precisam de pagar nada"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, no final do encontro com o FC Porto (1-2), referente à 20ª jornada da Liga Bwin

O futuro: "Não sou bruxo, não sei o que vai acontecer. Temos de fazer uma melhor segunda volta. Sei bem o que faço. Não estou nada conformado. Analisam e acham que a vitória é justa. Não me apetece fazer o papel de que "foi injusto e houve um ressalto". Na próxima quinta, voltaremos a tentar. Estou zero conformado. Sei que me querem irritar, mas eu faço o papel contrário."

Adeptos descontentes: "Não quero convencer ninguém. Acabámos de perder, sei bem. Os únicos que tenho de convencer são os jogadores. Não andei nada perdido. Fatawu já tinha jogado. As experiências? Chermiti e todos jogaram na sua posição. Antes era criticado por não retirar Paulinho, agora sou criticado por não o colocar a jogar. Não quero convencer ninguém. Já fui adepto. Os jogadores é que têm de ficar convencidos."

Saída a bem, caso aconteça: "Tudo o que seja o Sporting não ficar em primeiro preocupa-me muito. Não estou a esconder. Braga, com menos condições, está à nossa frente. Outros não conquistaram títulos com as mesmas ou melhores condições. Não vou mudar de discurso, estou sempre preocupado. Se o clube quiser, posso sair. Tive convites. Não precisam de pagar nada. Estou com grande confiança. Se o clube não me quiser, vou embora."

Registo do Sporting contra o FC Porto: "Senti mais dificuldades quando não perdíamos. O que interessa são os resultados. Os factos dizem: temos de melhorar. Há coisas que não têm explicação. Ganhei aos grandes, já, no passado. Podíamos ter ido para o intervalo a vencer. Depois do ressalto, sentimos muito. Vamos entrar numa sequência diferente."