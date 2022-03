"Se o FC Porto for campeão, tem de ser na última jornada. Temos de lhes dificultar a vida ao máximo"

Adán salienta que o Sporting vai tentar dificultar a vida ao máximo ao FC Porto. Caso os dragões sejam campeões, tem de ser na última jornada, diz o espanhol.

Antonio Adán, guarda-redes do Sporting, admite que os seis pontos de desvantagem em relação ao FC Porto são consideráveis, mas vinca que os leões vão lutar até à última pela conquista do título.

"Seis pontos é uma distância considerável, mas temos de nos focar em nós. Temos de vencer todos os jogos e lutar até ao fim. É a obrigação do nosso clube. Caso o FC Porto seja campeão, temos de lhes dificultar a vida ao máximo, tem de ser na última jornada. Queremos vencer todos os jogos e lutar por este objetivos", salientou o espanhol, em declarações à SportTV

Além de tentar chegar ao primeiro lugar, é também importante "manter a distância" para o terceiro, o Benfica.

"Temos de manter a distância para o Benfica. É importante para o clube estar novamente na Liga dos Campeões no próximo ano", referiu.

Adán também falou sobre a forma de jogar dos dois rivais.

"Comparo o FC Porto muito mais ao Atlético Madrid. É uma equipa que, mesmo se não estiver bem no jogo, sabemos que vai competir e que vai estar sempre dentro do jogo para nos dificultar a vida. Nunca podemos estar tranquilos mesmo se estivermos a ganhar porque sabemos que é uma equipa muito competitiva, que luta muito nas bolas paradas e nas segundas bolas. Talvez o Benfica tenha um perfil diferente, joga de forma mais aberta, com posse de bola. Joga de forma diferente. Sabemos que tem jogadores de altíssimo nível, por isso é que estão na luta", evidenciou.