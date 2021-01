Declarações de Rúben Amorim durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo do Sporting na Madeira, frente ao Nacional, agendado para quinta-feira. Treinador leonino desvalorizou possíveis condições adversas devido aos efeitos da depressão Filomena.

Pressionar o árbitro a adiar o jogo se não houver condições?: "O Sporting não pressiona nada nem ninguém. Se o árbitro decidir que há condições, estejam poças ou piscinas, o Sporting vai competir. Isso é uma decisão do árbitro. Nós daremos a nossa opinião, mas não pressionamos ninguém."

Jogos com o FC Porto e Benfica: "Valem os mesmos pontos. Ganhámos ao Braga, mas podemos perder os próximos jogos. Podemos ganhar ao segundo, ao terceiro e perder com o último classificado. É tão importante o jogo com o Benfica e o FC Porto como é com o Nacional e o Rio Ave. Mas somos capazes de vencer qualquer equipa, por isso não nos preocupa os jogos que vêm aí."

Dificuldade para vencer os últimos jogos: "Penso que é tudo junto. Os adversários também jogam e jogam bem, os treinadores são muito inteligentes e as equipas têm os seus momentos. Com o Gil Vicente tivemos dificuldade em finalizar e passados três dias, com o Tondela, foi o que foi. O futebol é muito assim e eu preocupo-me em melhorar a equipa. Tem a ver com coisas que não controlamos. Mas a qualidade do nosso jogo pode mudar conforma a inspiração dos jogadores."