"Se me arrependo de não ter contratado um avançado em janeiro? Deixo em aberto..."

Declarações do treinador do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com a Juventus, marcado para esta quinta-feira (20h00) e referente à segunda mão dos quartos-de-final da Liga Europa

Arrepende-se de não ter contratado um avançado em janeiro? "É mais fácil falarmos agora. Não estou a dizer que tinha razão ou não. Vou deixar em aberto. Temos sempre de contar com lesões. Se formos sempre a contar com lesões, teríamos 30 jogadores. Se tivéssemos Paulinho, terminaríamos com ele, Chermiti e Coates. O Coates é o melhor cabeceador. Mesmo tendo dois avançados, podia colocá-lo lá. Coates dá jeito ter na frente. Apenas quero um bom cabeceador lá. Podíamos ter mais um avançado. O Pote foi o melhor marcador e, em Turim, falhou a quatro metros da baliza. Tanta coisa que faria de outra forma. Talvez o não contratar um avançado tenha sido um erro."

Diomande errou frente ao Arouca: "O Diamonde vai ser titular."

Sporting precisa de ser herói amanhã? "Precisamos sempre de heroísmo, mas precisamos de consistência, eficácia. Provámos que, se estivermos no nosso máximo, conseguimos passar a Juventus. Precisamos de fazer o nosso trabalho. Marcar jogadores como Di María, Pogba, Vlahovic, Chiesa..."

Emocionalmente, é muito importante marcar na primeira parte? "O adversário é diferente. Estando 0-0, desde que consigamos ver uma hipótese, temos de saber que temos de 90 minutos. No campeonato, quando não marcamos na primeira parte, torna tudo mais complicado, mas na Liga Europa não."