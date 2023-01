"Se Frederico Varandas ama de verdade este clube, o caminho só pode ser um: a demissão"

Claque do Sporting

Imagem da bancada do pavilhão João Rocha, durante o dérbi Sporting-Benfica em hóquei em patins, é o ponto de partida para o pedido de Mustafá, líder da claque Juve Leo

Mustafá, líder da claque do Sporting, veio este domingo pedir a demissão de Frederico Varandas, considerando que esse é o único caminho que o presidente do clube pode tomar. "Se Frederico Varandas ama de verdade este clube, para que possamos voltar a ter paz, união e chama leonina, o caminho só pode ser um: a demissão!", pode ler-se na publicação que fez na rede social Instagram.

Uma imagem de uma bancada do pavilhão João Rocha, praticamente vazia durante o dérbi Sporting-Benfica em hóquei em patins, é o ponto de partida para o pedido de Mustafá.

Considerando "lamentável" que fagulhas de pirotecnia tenham caído em alguns adeptos do Sporting, referindo-se ao sucedido durante a final da Taça da Liga - que o Sporting perdeu, por 2-0, com o FC Porto -, Mustafá recorda volta a ser muito duro nas críticas feitas a Frederico Varandas.

PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA

"É lamentável" que fagulhas de pirotecnia tenham caído em alguns adeptos do Sporting.

"É lamentável" esta desunião total entre adeptos do Sporting.

"É lamentável" que Frederico Varandas mande descalçar e humilhar adeptos do Sporting.

"É lamentável" que Frederico Varandas chame escumalha a adeptos do Sporting.

"É lamentável" que os adeptos do Sporting aplaudam cargas policiais sobre outros adeptos do clube.

"É lamentável" que não tenhamos sempre ambição de ganhar.

"É lamentável" que os sócios do Sporting sejam completamente desprezados e a chama da paixão, no estádio e no pavilhão, se apague jogo após jogo.

Mas, é ainda mais "lamentável" que o Presidente da desunião não aceite que a sua incapacidade de liderança está a destruir o nosso Sporting Clube de Portugal.

Se Frederico Varandas ama de verdade este clube, para que possamos voltar a ter paz, união e chama leonina, o caminho só pode ser um: a demissão!

SPORTING SEMPRE.

UM DIA JUVE LEO, JUVE LEO ATÉ MORRER"