A época do Sporting já entrou na fase do rescaldo e há quem esperasse mais da equipa de Rúben Amorim

A uma jornada do final da temporada e faltando depois a final da Taça de Portugal, o Sporting pode já fazer as contas a uma temporada sem troféus e que na Liga Bwin terminará com um quarto lugar.

"Se fossem os orçamentos a ganhar competições, provavelmente o Braga não seria terceiro. A ausência da Liga dos Campeões não pode ser entendida como uma fatalidade, mas como uma oportunidade de mostrar capacidade", disse Rui Barreiro, antigo conselheiro do Sporting, ao programa Bola Branca.

Questionado sobre o desempenho do treinador Rúben Amorim, disse ser quem "conhece melhor o Sporting e as suas necessidades", mas isso não pode levar a que se pense que é "Amorim ou o caos".

Manuel Ugarte, Marcus Edwards ou Gonçalo Inácio, especialmente estes três têm sido apontados como tendo vários clubes pretendentes. "O ideal, para os sportinguistas e para o Rúben Amorim, era que nenhum deles fosse vendido. Se algum tiver de ser, que seja, mas que haja capacidade de ter alternativas que o sejam realmente", afirmou ainda Rui Barreiro.

"É importante que o Sporting, como candidato ao título, tenha um jogador que marque 15 ou 20 golos por época. Se sair Ugarte, então também será necessário olhar para o meio-campo, mas depende muito da capacidade orçamental e da utilização de jovens", finalizou, entrevistado pela Rádio Renascença.