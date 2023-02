"Se estivermos focados no que os jogadores vão fazer em relação à arbitragem..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de imprensa de antevisão ao clássico com o FC Porto, marcado para domingo (18h00), no Estádio de Alvalade e relativo à 20.ª jornada da Liga Bwin.

Empate não ajuda Sporting nem FC Porto na perseguição ao líder Benfica: "De certeza que as duas equipas vão querer ganhar e vão ter respeito uma pela outra. A verdade é que o empate não serve e ambas vão querer vencer o jogo. Vamos apresentar um onze para lutar pelos três pontos".

A ausência de Otávio num jogo tão intenso vai ajudar a equipa a ter mais cabeça fria? "Não muda nada. Já me falaram disso dos jogadores do FC Porto, da forma como jogam, mas não olhamos para isso. Olhamos para as características do Otávio e depois há outros como o Pepê e o Grujic, que podem fazer a posição e têm características diferentes. Não nos vamos focar no arbitro, temos de jogar futebol. Se formos para lá focados no que os jogadores do FC Porto ou do Sporting vão fazer em relação à arbitragem, não é o caminho. Vai ser mais um jogo e se Deus quiser não haverá casos [de arbitragem]. Queremos ganhar, tal como o FC Porto quer e não é por aí, apenas olhamos para o Otávio na forma desportiva".