Rúben Amorim, treinador do Sporting

Treinador do Sporting fez à antevisão ao encontro com o Borussia Dortmund, referente à segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, agendado para as 20h00 de terça-feira.

Coates: "É um jogador muito importante. Se está o Coates lá...os jogadores olham para ele. Por isso é que há o capitão, por isso é que se fala dos jogadores experientes. Faz muita falta."

Pontos fortes: "Temos de ter bola. Conseguimos com o Ajax. Não tivemos muito inspirados. Mas conseguimos ter bola. É importante ter bola logo no início. É preciso começar melhor."

Centrais jovens com a equipa principal: "São centrais. É para a experiência. Não trabalharam assim tanto tempo connosco. Têm de passar por isto, pela viagem, pelo treino."

Mais vontade de ganhar: "É igualzinha. Tínhamos muita vontade de ganhar ao Ajax. Estávamos ansiosos que o jogo começasse. Não há receio de nada. Temos de competir, eles têm de jogar. Temos mais noção da qualidade da Liga dos Campeões."