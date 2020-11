"Se continuar a trabalhar assim, Porro tem potencial para chegar à seleção espanhola"

Luis de la Fuente, técnico dos sub-21 de Espanha, aponta o jogador do Sporting àseleção principal, numa entrevista exclusiva a O JOGO.

Pedro Porro chegou este verão a Alvalade, emprestado pelo Manchester City após rodar primeiro no Valladolid, e cedo começou a impor-se na ala direita, relegando de imediato para segundo plano o macedónio Ristovski... e logo após este envergar pela primeira vez a braçadeira de capitão, em jogos de pré-temporada. Chegaram as partidas oficiais e o espanhol foi o escolhido por Rúben Amorim para o onze titular, ao que o camisola 24 respondeu com exibições convincentes e com grande influência, sobretudo nas ações ofensivas. O selecionador espanhol de sub-21, Luis de la Fuente, está atento ao bom momento em Alvalade e, após entregar-lhe a braçadeira de "La Rojita" na última partida contra Israel, falou em exclusivo a O JOGO sobre a evolução do jogador nos últimos meses, com o cunho do Sporting e de Rúben Amorim - acredita, por isso, que Pedro Porro tem capacidade para num futuro próximo dar o salto à seleção principal do seu país.

Como vê o momento de Pedro Porro e a sua afirmação no Sporting?

-Está efetivamente a atravessar um bom momento de forma e de maturidade futebolística. Passou anos em vários clubes à procura do seu lugar profissional e pessoalmente e não o encontrou. E agora encontrou-o, também marcado pela dinâmica do clube, com exigência alta. Vi-o muito concentrado a todos os níveis e isso nota-se no rendimento. É uma boa evolução a que se vê.