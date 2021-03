"Se calhar, se tivéssemos comprado 100% do passe do Pote não teríamos o Nuno Santos"

Francisco Salgado Zenha falou sobre a política de mercado do Sporting.

Na mesma entrevista em que admitiu que o Sporting vai vender jogadores no mercado de verão, Francisco Salgado Zenha, vice-presidente leonino para a área financeira, falou sobre a política de contratações do clube verde e branco.

Quando questionado sobre um eventual travão a vendas de jogadores cujo passe não pertença na totalidade ao Sporting - como é o caso de Pedro Gonçalves (Sporting tem 50%) -, o dirigente vincou que é sempre feita uma análise à "retabolidade e mais-valia" que se realiza.

"Obviamente, quando as propostas nos chegam temos de avaliar tudo, a começar pela rentabilidade, qual a mais-valia que se realiza. Isso pode pesar na altura da tomada de decisão. Mas no Sporting temos provado que as vendas são operações construtivas, acontecem no momento certo para o jogador, para nós, para todos", afiançou Salgado Zenha ao Jornal Económico, dando ainda os exemplos do melhor marcador da equipa e de Nuno Santos:

"Não deixamos de estar atentos a oportunidades de reforçar percentagens de passe, sim, mas neste momento, sou franco: estamos focados [no presente da competição]. Quanto ao resto, fomos criativos, na verdade, por necessidade. Se calhar, se tivéssemos comprado 100% do passe do Pedro Gonçalves não poderíamos ter tido o Nuno Santos. Creio que os adeptos concordarão comigo que foi melhor podermos ter tido os dois", rematou.