"Se calhar, éramos a equipa que menos gente contava que passasse o grupo"

Declarações de Rúben Amorim, treinador leonino, em antevisão ao Sporting-Marselha, partida relativa à quarta jornada do Grupo D da Liga dos Campeões e que está marcada para quarta-feira, às 20h00.

Poucos dias a separar os dois jogos podem originar fantasmas? "Obviamente que [a derrota em Marselha] equilibra mais o grupo, todas as equipas têm a possibilidade de passar. Olhamos para o grupo e, se calhar, [quando se realizou o sorteio] éramos a equipa que menos gente contava que passasse. Nós queremos fazer os três pontos, obviamente que toda a gente se lembra do jogo passado. Quando esteve 11 para 11, quando estava 2-1 e estávamos a recuperar do momento do Adán, estivemos perigosos e isso ficou na cabeça dos jogadores. Fizemos questão de lhes mostrar esses 26 minutos, vamos defrontar uma grande equipa mas não tenho dúvidas de que vamos ganhar ao Marselha".

Os jogadores acham que têm o lugar garantido, pelas lesões no plantel? "Eu volto a dizer, em certos momentos do jogo, sabendo que as personalidades do plantel são diferentes, os erros têm acontecido a todos. Há coisas a melhorar, a nossa forma de jogar também mudou, e têm sido erros pouco habituais. Na segunda parte com o Santa Clara foi algo global e com o Marselha isso não aconteceu. Sofremos um golo onde o Adán queria jogar, quando ainda estava a pensar no primeiro momento, e não conseguimos recuperar. Com o Santa Clara pensámos que o resultado estava feito e isso para mim é mais perigoso. Temos de ser mais concentrados. Temos errado de uma maneira ou outra e nestas competições isso paga-se caro. Tenho a certeza de que este jogo vai ser diferente do primeiro".