Sporting, pela voz de Miguel Braga, criticou declarações do treinador do Benfica, Roger Schmidt no final do dérbi de domingo

Miguel Braga, diretor de comunicação do Sporting, criticou as declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, no final do dérbi disputado no domingo.

"Todos os jornais desportivos e não desportivos são unânimes que o lance foi penálti, tive a atenção de ver todos. Ou Schmidt foi mal aconselhado ou viu o resumo pelos comentários da BTV... Perdeu uma ótima oportunidade para estar calado", disse esta segunda-feira na Sporting TV.

"A arbitragem esteve bem. Erros toda a gente comete, ninguém é perfeito, mas nada de relevante. A nossa equipa também teve falhas, mas jogámos bem", disse.

"Costuma-se dizer que é muito português criticar árbitros, mas quando os alemães não ganham jogos, também criticam a arbitragem", concluiu, referindo-se ao treinador do Benfica.

