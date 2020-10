Processo encontra-se em sede do Tribunal Arbitral do Desporto (CAS).

Ezequiel Schelotto moveu uma ação contra o Sporting por entender que foi coagido a abdicar de verbas que tinha direito quando em 2017 se transferiu para o Brighton.

O processo encontra-se em sede do Tribunal Arbitral do Desporto (CAS), em Lausanne, e na sexta-feira as partes foram ouvidas no âmbito do processo com o número CAS 2020/A/709.

Schelotto, recorde-se, representou o clube leonino entre 2015 e 2017.