Sassuolo e Sporting na luta pelo mesmo guarda-redes

Clube italiano está à procura de um guarda-redes que possa ser titular e já terão existido sondagens do 11.º classificado da Serie A

Como O JOGO escreveu na edição de segunda-feira, Franco Israel está nos planos do Sporting, mas o concurso pelo guarda-redes não se avizinha fácil, pois outros clubes estão atentos à disponibilidade do keeper, que acaba contrato com a Juventus em 2023. Ontem, a "Gazzetta dello Sport, dava conta de uma investida do Sassuolo, informando que o clube da Serie A italiana teria já entrado em conversas com os representantes do atleta. Vetor importante na negociação pode ser o papel atribuído a Israel, pois o Sassuolo procura um guarda-redes para se assumir como titular a curto/médio prazo e substituir assim Consigli que é o dono indiscutível da baliza há oito anos.

Adán renovou e será titular indiscutível nos próximos tempos, logo o uruguaio olha com atenção para clubes que lhe possam dar mais protagonismo. Fratura na face chegou a perigar-lhe a afirmação.

No Sporting, Adán renovou e, previsivelmente, será o titular nos próximos dois anos, fechando a porta da titularidade a quem vier, o que poderá demover o uruguaio de assinar pelos leões. O Sassuolo terá forma de investir no jogador, recordando que em 2020/21 gastou 38 milhões de euros em transferências, sendo que o Sporting estará disponível para chegar aos 3 ou 3,5 milhões de euros pelo guarda-redes que foi o dono da baliza da Juventus sub-23, totalizando 39 jogos.

Desde cedo que Franco Israel é apontado a grandes voos, porém em 2021, já depois de ser suplente pela equipa principal da Juventus na Liga dos Campeões, sofreu uma fratura no rosto, que o obrigou a realizar uma cirurgia complexa ao osso zigomático, também conhecido como osso malar, depois de ter sido atingido com um joelho por um colega num treino. A paragem arredou-o 13 jornadas, ou seja quase três meses, e obrigou a cuidados redobrados na proteção da zona e até alguma adaptação na forma como se estirava à bola devido ao impacto ao cair no relvado. Nesse final de 2021 reconquistou depois a baliza dos sub-23 da Juve.